Россия хочет вести переговоры по Донбассу только с США, – эксперт. Новости

Смерть «главы ДНР» Александра Захарченко и последовавшие за этим заявления Кремля о переносе переговоров в «Нормандском формате», а также объявления о «выборах» в «ДНР» и «ЛНР» ведут к одной линии. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Это элемент давления на Запад, прежде всего, на Германию и Францию, на Украину. Это попытка сузить политический диалог только до уровня США-Россия. Все», – сказал он.
По его мнению, вооруженные конфликты на Донбассе и в Сирии тесно связаны. «Сирийская ситуация – это такой переливающийся сосуд с украинской ситуацией. Мы понимаем, что это два измерения одного противостояния», – отметил Бортник.
Он считает, что убийство «главы ДНР» Александра Захарченко Россия использует сейчас для двух основных целей – шантажа Германии и Франции, а также для дискредитации Украины перед мировым сообществом в том случае, если начнутся серьезные боевые действия из-за срыва Минских договоренностей. Политолог убежден, что, используя таким образом смерть Захарченко, Кремль пытается повысить «формальную легитимность» «ДНР» и «ЛНР».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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