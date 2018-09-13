В «ДНР»: В Донецке мужчина хранил гранату с запалом. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке у мужчины изъяли гранату «Ф-1» с запалом. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В Петровском районе Донецка сотрудники полиции обнаружили и изъяли у 32-летнего мужчины гранату "Ф-1" с запалом», – утверждают в «ДНР».

Боеприпас направлен на экспертизу, мужчину, как заявили в «республике», привлекут к ответственности.

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