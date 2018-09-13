Ситуация в пунктах пропуска днем 13 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 13 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«Житель Донбасса»: «Горловка. По состоянию на 10:35 на блокпосту 140 автомобилей, 26 автобусов, до 90 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Сергей: «9:30. В Курахово ***а»;

Аля: «9:47. "Каргилл" на выезд из Донецка очередь порядка 120 машин. Льготная в половину. В 7:15 начали запускать. Движения почти нет. На украинском на выезд сразу на проверку»;

«Bad»: «11:38. Марьинка в Донецк: пусто. "Каргилл" в Донецк: два ряда на блоках»;

Михаил: «13:00. На "Каргилле" в сторону Курахово огромная очередь, до вершины моста почти. Льготников море. В сторону Донецка было машин 20, плюс льготники, за 2 часа прошли»;

Валентин: «14:30. Каргил в Донецк 17 машин. Льгота 12 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Светлана: «12:16. Еленовка в сторону Украины – 36 машин».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: