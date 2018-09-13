Пушилин распорядился проверить «министерство доходов ДНР». Новости

В «ДНР» создана межведомственная комиссия по проверке деятельности «министерства доходов и сборов», в которую привлечены «МГБ и МВД ДНР». Об этом говорится в распоряжении «врио главы ДНР» Дениса Пушилина, сообщают местные интернет-ресурсы.

«В срок до 14 сентября 2018 года из числа работников МГБ, МВД, министерства финансов ДНР создать межведомственную комиссию по проверке деятельности министерства доходов и сборов, в состав которой от каждого из вышеуказанных opганов включить не менее пяти представителей, обладающих соответствующей квалификацией и достаточным опытом», – говорится в распоряжении.

«Надзор за соблюдением законности при проведении проверки обеспечивает и.о. генерального прокурора ДНР. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на советника главы ДНР Виктора Колесника», – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что «министерство налогов и сборов ДНР» по личному распоряжению его руководителя Александра Тимофеева присвоило собственность одного из крупнейших предприятий в сфере агро-промышленного комплекса «республики» – ООО «Колос Д» – на сумму более 850 млн руб.