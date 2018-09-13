Пушилин распорядился выделить «госохрану» себе и «верхушке ДНР» . Новости

«И.о. главы ДНР» Денис Пушилин подписал «указ», согласно которому «чиновникам высшего ранга республики» и руководителям будет предоставлена «государственная» охрана. Соответствующий «документ» был опубликован сегодня, 13 сентября, пишут местные интернет-ресурсы.

«Государственная» охрана предоставляется в течение всего срока полномочий «главе ДНР, председателю совета министров и его заместителям, председателю народного совета», полномочному представителю на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, «председателю верховного суда».

При этом «МГБ ДНР» поручено обеспечить как персональную охрану указанным лицам, так и взять на себя обязанности предупреждения, выявления и пресечения преступных и иных противоправных действий в отношении первых лиц «ДНР».

«Указ» вступил в силу сегодня, 13 сентября 2018 года, с момента его подписания.