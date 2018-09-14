Всего пять составов: Как выглядит железнодорожный вокзал Мариуполя (Фото). Новости

Сегодня из Мариуполя поездами дальнего следования можно уехать лишь в четырех направлениях, с июня возобновлено движение пригородных электричек. Об этом «Донецким новостям» рассказала начальник Мариупольского железнодорожного вокзала Елена Французова.

Сейчас с вокзала ежедневно отправляются два состава в Киев, один – во Львов, по четным числам идет поезд в Харьков, по нечетным – в Одессу.

При этом ранее из Мариуполя отходили десятки поездов в самых разных направлениях – как по Украине, так и в Россию, Беларусь. Негативные изменения начались еще до начала военных действий на Донбассе. В 2011 году «Укрзализныця» по всей стране стала закрывать нерентабельные маршруты. В Мариуполе под оптимизацию попали направления на украинскую Полтаву и российские Брянск, Липецк.

Уже с началом вооруженного конфликта, с 2014 года, отменили международные поезда на Санкт-Петербург, Москву и Минск. Затем железнодорожное сообщение из Мариуполя было полностью прекращено из-за невозможности следования поездов через тогда уже неподконтрольный украинской власти Донецк.

Возобновилось движение летом 2014 года – из столицы Приазовья поезда пустили по подконтрольной территории. Сначала через Волноваху и Камыш-Зарю стали отправляться железнодорожные составы в Киев и Львов, совсем недавно – также в Одессу и Харьков.

В июне было возобновлено движение пригородных поездов. Как пояснила начальник вокзала Елена Французова, ежедневно между Мариуполем и Волновахой курсируют пять пар электропоездов. Перед отправлением электрички для продажи билетов открываются пригородные кассы, расположенные на перроне.

Как отмечает корреспондент «Донецких новостей», в курортный летний сезон или праздничные дни на железнодорожном вокзале более-менее многолюдно (но наполняемость все равно не сравнить с довоенной). В обыденный период людей немного, очередей возле касс нет, а расположенный на третьем этаже просторный зал ожидания и вовсе пустует.

Как отмечалось ранее, в последние годы заметно опустел и железнодорожный вокзал в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.). Спрос на билеты есть, но направления следования очень ограничены.

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