Перераспределение собственности: В «ДНР» проверят, как «отжималось» имущество. Новости

В «министерстве доходов и сборов ДНР» будут проведены мероприятия по «оценке» легитимности перераспределения собственности механизмом так называемого «бесхоза». Об этом сегодня, 13 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Ожидается создание горячей линии для борьбы с вымогательствами и коррупцией в налоговых и таможенных органах, организация систематических встреч с представителями бизнеса, профильными министерствами и депутатами народного совета», – говорится в сообщении.

Кроме того, «и.о. главы ДНР» Денис Пушилин уже пообещал вернуть «национализированные» рынки частным владельцам. «Что касается рынков, задача следующая – частные рынки будут возвращены хозяевам. В госсобственность перейдут только те рынки, которые приобретались или забирались в обход государственных норм. Что касается рынков, которые были построены на свои средства, об этом речи быть не может (передача их в госсобственность – прим.). Те рынки, которые все же перейдут в госсобственность, должны перейти под муниципалитеты», – уточнил Пушилин.