Задружат керамики: Славянск начинает сотрудничество с прикарпатским Косовом. Новости

На Донетчине стартовала подготовка к реализации нового грантового проекта от Украинского культурного фонда, который направлен на налаживание связей между Донецким и Ивано-Франковским регионами. В частности, в рамках проекта намечено сотрудничество между керамистами Славянска и Косовского района. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такое решение сегодня, 13 сентября, было принято на внеочередной сессии Славянского городского совета.

Цель проекта – сохранение историко-культурного наследия и распространение традиций местного ремесленничества – производства славянской и косовской керамики, а также развития и популяризации их культурных продуктов.

Общий бюджет проекта – 792 085 грн. Предполагаемая грантовая помощь от Украинского культурного фонда – от 610 485 грн.

«Уже на следующей неделе состоится подписание грантового контракта. После этого приступим к реализации. На этапе подготовки к реализации принимаем все предложения по участию представителей керамической отрасли Славянска. В период с 17 сентября по 4 декабря 2018 года намечено проведение целого комплекса мероприятий в Донецкой и Ивано-Франковской областях», – уточнил «Донецким новостям» начальник Управления экономического и инвестиционного развития Славянского городского совета Виктор Смиренский.

В результате реализации проекта в Славянске будет создана историческая гончарная – с воспроизведением ремесленнической мастерской начала XX века и с экспозицией образцов народной керамики.

Также в планах проекта:

создание web-сайта с открытой интерактивной базой данных всех культурных продуктов, связанных с историей гончарства и керамического производства на Слободской Украине и на Гуцульщине;

разработка 3D-туров по гончарным мастерским Славянска и Косово;

посещение мобильным выставочно-демонстрационным стендом славянской керамики не менее 7-ми городов Донецкого и Ивано-Франковского регионов;

в городах Славянск и Косов будут проведены мастер-классы по гончарному искусству.

Завершающим мероприятием станет первый межрегиональный керамический симпозиум в Славянске, на котором будут представлены результаты сотрудничества керамического производства Слободской Украины и Гуцульщины.