Не по-человечески: Реакция жителей на установку забора пограничниками РФ в Меловом (Видео). Новости

Межгосударственный пункт пропуска в поселке Меловое (Луганская обл.) – перенесен. Ранее он стоял на территории Российской Федерации.

«После того, как российская сторона начала строительство, установку инженерных сооружений по улице Дружбы народов, то фактически она доходит до пункта пропуска. Чтобы обезопасить состав пограничных нарядов, который несет здесь службу, было принято решение о том, чтобы перенести его на украинскую сторону», – сообщил помощник начальника Луганского пограничного отряда Руслан Грех.

Пункт пропуска расположен на улице Дружба народов. Недавно российские пограничники начали устанавливать прямо в асфальте столбы, сейчас натягивают на них колючую проволоку. Жители Мелового – в замешательстве. «Мне лично очень мешает. Я теперь не попаду ни к своей сестре, ни к подруге. Это очень плохо. Не по-человечески. У меня такое впечатление, что нас загоняют в резервацию, гетто», – говорит местная жительница Ольга Ивановна.

На этой улице находится небольшой рынок. По словам местных продавцов, раньше здесь делали покупки жители соседнего российского Чертково. «Людей было много. Они даже смеялись над нашими ценами. Но тогда и цены были дешевле», – сказала продавец Александра Васильевна.

Местные рассказывают, раньше они и жители соседнего Чертково проводили совместные праздники. Теперь такого нет. «Здесь у нас в гостях были спортивные команды от Чертковского района. Были достаточно дружеские связи», – сообщил глава Меловской районной государственной администрации Артур Король.

Свежевыкрашенные бетонные блоки перекрыли дорогу от Мелового до украинского села Зориновка. Теперь проезд по этой трассе запрещен. Четыре километра дороги проходят по российской территории. На въезде и выезде россияне поставили желтые таблички с обозначением своей границы.

«В начале августа этого года по дороге от населенного пункта Меловое к населенному пункту Зориновка российской стороной было установлено два указателя, где именно дорога заходит на территорию Российской Федерации. С учетом этого нами был выставлен пограничный наряд. Для чего это было сделано? Для того, чтобы обезопасить граждан Украины, которые могут поехать по этой дороге», – объяснил помощник начальника Луганского погранотряда.

Запрещенный участок можно объехать по грунтовке. Правда, осенью и зимой здесь не проехать. Альтернативная трасса удлиняет путь почти в трижды. Вместо 14 км жители Зориновки вынуждены будут ехать все 52.

Как сообщалось ранее, пункт пропуска «Меловое», перенесенный из РФ на территорию Украины, начал работу сегодня, 13 сентября.

Источник: ТК «Донбасс»

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