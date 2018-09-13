Корь не отступает: В Мариуполе за две недели госпитализировали 20 детей (Видео). Новости

В Украине очередная вспышка кори. Только в Мариуполе (Донецкая обл.) за последние 2 недели госпитализировали 20 детей.

Высокая температура, головная боль и сыпь – с такими симптомами в инфекционное отделение мариупольской больницы №4 за последние 2 дня доставили 12 детей. Самому младшему – 3,5 года. Старшему – 14, но диагноз у него пока не подтвержден. «На сегодня состояние детей средней тяжести. Все получают лечение по протоколу», – сообщил детский инфекционист Андрей Серветник.

Все 12 детей – воспитанники детского дома. Заведующая заведения уверяет: все из них были привиты. Сейчас проходят повторную вакцинацию. Группы закрыты на карантин. «Через 5 дней как будто дает какой-то результат. Но уже после прививки заболел на 9 день, т.е. прошло время. Сейчас переживаем, что и дети, и взрослые, няни – мы все в контакте. Но все взрослые все привитые», – рассказала директор детского дома «Центр опеки» Людмила Лазаренко.

Врачи утверждают, эпидемии кори в Мариуполе нет. Болеют только те, кто вовремя не привился. Отец полуторагодовалого малыша Иван считает, что следить за календарем вакцинации должны родители. «Чтобы дети были здоровые, чтобы предупредить заболевания всякие опасные детские. Врач назначает различные препараты от аллергии. За несколько дней пропить и больше ничего», – говорит он.

Вакцина, которую вводят детям – бельгийского производства. Медсестра с 30-летним стажем Людмила Оксанич уверяет, что побочных эффектов вакцина не дает. «Флакон на 2 дозы. В течение смены мы должны ее использовать. У нас поток идет большой и на двух человек мы ее используем. Срок годности ее до января 2020 года», – сказала она.

Вспышки кори уже зафиксированы в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковкой и Закарпатской областях. Всего с начала года заболели 30 тысяч украинцев. 13 человек – погибли.

Напомним, в Украине обновлен Национальный календарь профилактических прививок – в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международной практики.

Источник: ТК «Донбасс»

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