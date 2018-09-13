Повесимся – другого выхода нет: В Краматорске снова дорожает вода и канализация (Видео). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) – очередной скачек тарифа. На 21% вырастет цена на воду и канализацию. Новость о поднятии тарифа на воду местных жителей возмутила.

По словам краматорчан, стоимость услуг растет, а качество воды не меняется. «Сколько можно повышать? Что они хорошего сделали, что – фильтра поставили нам на дом? Вот что они сделали хорошего?», – говорит мужчина.

«Давайте воду прибавим, газ прибавим, отопление прибавим, и как? Куда нам идти? На какую панель или куда идти?», – добавляет женщина.

Алла Горшкова – пенсионерка. Жалуется, денег на жизнь не хватает. Порой, чтобы вовремя оплатить коммунальные услуги, приходится не доедать. Очередной скачок тарифов женщину очень огорчил. «Повесимся. А что – другого выхода нет. Даже маргарин не буду есть и хлеб не буду есть. Ничего не буду есть, и умру. Потому что я была 64 кг, а сейчас 54,500. Как вам? Нравится это?», – поделилась она.

Нарекает пенсионерка и на качество воды. На современные фильтры денег нет, поэтому воду очищает камнями.

В водоканале объясняют: стоимость воды для населения зависит от закупочной цены. Поставщик-монополист – КП «Компания "Вода Донбасса"». Недавно предприятие подняло тариф с 80 коп. до 4 грн за кубометр воды. Поэтому Горводоканал работает в убыток. «Если раньше у нас сумма счета за питьевую техническую воду составляла где-то 2,5 млн, то сегодня 7,5 млн за месяц. Пять миллионов у нас идет разница, которую покрыть других источников у нас просто нет», – сообщил директор Краматорского водоканала Александр Спильчак.

Тариф для населения вырастет с 1 октября. До 21 гривны за кубометр.

Напомним, в некоторых городах Донбасса снова планируют повышать тарифы на коммунальные услуги.

Источник: ТК «Донбасс»

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