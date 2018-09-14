«Цитадель зла»: В «ДНР» показали, как работают паспортные столы (Фото). Новости

В «ДНР» отмечается очередной ажиотаж вокруг получения «республиканских паспортов». Жители жалуются на большие очереди в паспортные столы и отсутствие возможности получить «документ» в течение нескольких месяцев, другие из-за очередей не могут его оформить уже год.

Следует отметить, что «паспорт ДНР» получают не только симпатики «республики», это уже стало жизненной необходимостью. В «ДНР» с 2014 года действует «военное положение», поэтому даже в дневное время суток (не говоря уже о периоде комендантского часа), выходя из дома, нужно при себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность. Время от времени на улицах проходят проверки, внутри городов до сих пор действуют блокпосты, где также могут досмотреть гражданских в любой момент.

За 4 года здесь подросла молодежь, некоторые из которых не имеют возможности выехать на подконтрольную территорию и получить паспорт гражданина Украины, кто-то утерял прежние украинские документы, у кого-то они просрочены. А некоторые, как отмечалось ранее, стараются получить «республиканский паспорт» с прагматической целью – чтобы сохранить украинский.

Жители неподконтрольной украинской власти части Донетчины возмущены нынешней ситуацией в паспортных столах «республики».

«Макеевка. Червонгвардейский паспортный стол – это место, в которое лучше не попадать. Никогда. Двери всегда закрыты и к толпе раз в полчаса выходит сотрудница, называет номер кабинета и сразу дверь на ключ. Простоять с утра до вечера и не успеть – вполне реально. Пусть штат увеличивают, или что хотят делают, но так быть точно не должно», – пишет в одном из местных пабликов макеевчанка, продемонстрировав данную очередь:

«Это ужас! Я паспорт год не могу получить, нервов не хватает в очереди стоять», – подтверждает макеевчанин Владимир.

Жители иных городов в соцсетях сообщают, что подобная ситуация отмечается в паспортных столах во многих населенных пунктах, например, в Донецке, Енакиево и др.:

«Extant Temp»: «В Киевском [паспортном столе] в Донецке можно внутри так же толпой стоять»;

Ольга: «В Пролетарском районе Донецка то же самое»;

Наталья: «Это вы еще в Кировский [паспортный стол] Донецка не стояли. Толпа в разы больше»;

Татьяна (Донецк): «Да! Там бермудский треугольник!»;

Серхио: «То вы еще в Енакиево не были»;

Анна: «В Енакиево по 3-4 дня стоят, причем, очередь нужно приходить занимать не позже 5:30 иначе вообще без шансов, записываются на листики сами, потом их теряют»;

Саша: «Такой цирк во всех паспортных столах! Чему удивляться, если они работать не хотят!»;

Игорь: «Цитадель зла)))».

«Паспорт получить – не реально, как и прописаться», – добавляет Сергей.

«Да. Столько прошло времени, мы тоже одумались – нужно делать [паспорт]. Но придется подождать – ну, его эти очереди», – резюмирует Владислав.

Напомним, проблемы работы паспортных столов в «ДНР» связаны с нехваткой сотрудников – их в 10 раз меньше, чем работало до 2014 года. В самом процессе изготовления и оформления «паспортов» во всей «республике» задействованы всего 250 человек, есть 33 пункта выдачи.

Причем, «паспорт ДНР» выдают не всем. Так, по состоянию на июнь 2018 года из выданных 190 тыс. «паспортов» отказ получили примерно 4,7 тыс. человек.

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