В Донецке «Жигули» врезались в дерево, водитель скрылся (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке, в Буденновском районе случилось ДТП – автомобиль врезался в дерево, водитель скрылся с места происшествия. Об этом сегодня, 13 сентября, пишут в соцсетях.

Уточняется, что авария произошла поа ул.Прожекторной, 14.