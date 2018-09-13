В Донецке «Жигули» врезались в дерево, водитель скрылся (Фото). Новости

В Донецке «Жигули» врезались в дерево, водитель скрылся (Фото)

13.09.18 20:57dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

В неподконтрольном украинской власти Донецке, в Буденновском районе случилось ДТП – автомобиль врезался в дерево, водитель скрылся с места происшествия. Об этом сегодня, 13 сентября, пишут в соцсетях.

Уточняется, что авария произошла поа ул.Прожекторной, 14.

  • Сергей: «И что, помочь водителя найти или CТО подсказать?»;
  • Алина: «Я бы это говно тоже бросила»;
  • Юра: «Бензин уже слили?»;
  • Влад: «Ну хоть Жигуль умер достойно, не в гараже. Не пойму чего он скрылся? Дерево же не подаст в суд».

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