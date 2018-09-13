Русская осень: В Донецке задержали «командира» из батальона Прилепина . Новости

В Донецке задержан Сергей Фомченков («Фомич») – командир батальона, которым командовал российский писатель Захар Прилепин, остатки батальона разоружены. Об этом сообщает российский наемник, сторонник «ДНР» Александр Жучковский.

«В Донецке происходит разоружение "прилепинского батальона" на территории гостиницы "Прага". Был слышен взрыв и беспорядочная стрельба (кто в кого стрелял – неясно). База окружена, никого из бойцов не выпускают, командир батальона Сергей Фомченков ("Фомич") задержан», – пишет Жучковский.

Пользователи комментируют это сообщение:

Рина: «Ничего себе»;

Алексей: «Интересно, что по этому поводу думает гражданин Прилепин? Он как-то вовремя "ушел в отпуск", да»;

Иван: «Русская осень»;

Алекс: «Прилепин с Ташкентом беглым на даче стихи читают».

Также эту информацию подтвердил в своем Твиттере российский политик и писатель Эдуард Лимонов: «В Донецке арестовали комбата Фомченкова, сообщили, что будут держать, пока он не отдаст приказ батальону разоружиться. Только что он отдал приказ батальону разоружиться. Думаем, это следствие передела власти после убийства Захарченко».

Он также сообщил, что вместе с Фомченковым арестован боец с позывным «Араб». «Прилепину наряду с Казаковым, Тимофеевым и Трапезниковым закрыт въезд в ДНР», – пишет Лимонов.

Ранее сообщалось, что экс-представитель «МИД ДНР в России» Константин Долгов заявил, что в Донецке ликвидировано незаконное вооруженное формирование российского писателя Захара Прилепина, который был «комбатом ДНР».

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