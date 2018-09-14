Требуют деньги: В «ДНР» опять начали воровать автомобильные номера. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке возобновились кражи номерных знаков с автомобилей. Но если в 2016 году данный вид краж с последующим предложением выкупа, касался украинских госномеров, то с расширением местного рынка ввозных автомобилей из Литвы и Грузии сейчас это распространилось и на иностранные номера, в том числе, на российские. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Данный «бизнес» основан на том, что при утере номеров признанных государств у водителя в непризнанном «ДНР» возникают серьезные проблемы – приходится либо проводить «республиканскую» регистрацию автомобиля и получать номера «ДНР», либо изготавливать «дубликаты» у местных умельцев. Но и в первом, и во втором случае выезд за пределы «республики» чреват последствиями. А при обращении в «полицию» автомобиль зачисляют как «в угоне». Поэтому водители часто соглашаются на выкуп похищенных госномеров.

Дончане акцентируют, что, как и раньше, кражи происходят во время комендантского часа (действует с 23:00 до 5:00).

«Сегодня ночью, после 23:00, около десяти автомобилей (а возможно, и более) по ул. Набережной и бул. Школьному остались без номеров. Вымогатели требуют, конечно же, деньги. Знаю точно, что снимали номера глубокой ночью, т.к. в 23:00 номера были еще на машине. И вот скажите мне теперь, какой толк от этого комендантского часа? Пьяных и бомжей отлавливать? Или немного запоздавших людей из гостей принимать (было и такое, у меня на глазах упаковали в машину двух женщин и одну бабушку)», – возмущается житель Донецка, описавший ситуацию, которая произошла в центре города в ночь на 13 сентября.

«В Буденновском районе Донецка сегодня тоже скрутили номера», – дополняет Анна.

Тут же жители вспоминают 2016 год, когда описанное явление приобрело особо массовый характер:

Татьяна: «Я думала, что мы этот номерной этап уже прошли...»;

Сергей: «Номера снимать активно стали именно при Захарченко. Раньше такой бизнес был редкостью»;

Оксана: «Снятие номеров машин – это сейчас в Донецке прямо бизнес. Помню, ходила в 2016 году в свой райотдел милиции по делам, при мне человека три с таким вопросом подошли. И куда, действительно, смотрит наша доблестная милиция, если творится это годами? Это большой вопрос. Вот ловить опоздавших после комендантского часа – тут они супермолодцы».

Также дончане высказывают свои предположения, кто сейчас занимается и «крышует» кражи госномеров:

Юрий: «Владельцы автостоянок снимают. Инфа 100%»;

Владимир: «Да мусора и снимают (с их подачи). Они по любому в плюсе. Человек заплатил деньги – в плюсе! Не стал платить, вызвал наряд – ну, предложили немного отблагодарить за скорость. Они "находят" те же номера... Им – благодарность, раскрываемость по горячим и т.д.»

Также жители Донецка делятся своим опытом, как сохранить автомобильные номера:

Дмитрий: «Я вообще [на ночь] снимаю номера, чтобы не украли»;

Алексей: «Снимать на ночь – неудобно и негигиенично. Я свои украинские номера прикрутил "намертво" болтами и законтрогаил. Мне, чтобы снять номер, нужно скидывать бампер и разбирать его от усилителя. А тех, кто номера вставляют просто в пластиковую рамку, считаю неадекватами. Их не просто легко снять, они могут отвалиться на ходу сами. "Дэнэрские" бляхи как получил (только потому, что заставили получить), так и кинул в шкафу в прихожей, ездить на них позорно».

Как сообщалось ранее, в 2016 году в «ДНР» с автомобилей массово воровали украинские номерные знаков с последующим предложением выкупа. Жители отмечали, что этот вид «бизнеса» пришел из России. В «ДНР» номера снимали ночью, во время комендантского часа, когда ни хозяин авто, ни иные свидетели не могли появиться на улице. На машине злоумышленники оставляли записку с указанием суммы выкупа, номера электронного интернет-кошелька или банковской карты, на которые нужно сбросить деньги, и мобильный телефон для связи. После перечисления денег на телефон водителя приходило SMS-сообщение с указанием места нахождения снятых госномеров. Суммы выкупа колебались от 1000 руб. (408 грн по курсу валют того времени) до 10 тыс. руб. (4081 грн), но в среднем – 400-1000 грн.

За месяцы действия данной схемы жители выработали ряд своих способов защиты от беспредела.

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