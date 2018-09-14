Без очередей: Пенсионеры-переселенцы могут взять талон на прием в управления ПФУ через сайт (Инструкция). Новости

На портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины введена услуга онлайн-записи на прием в любое управление ПФУ, в том числе, расположенное в Донецкой или Луганской областях.

Сервис предоставляется всем пользователям портала электронных услуг ПФУ – portal.pfu.gov.ua. Чтобы воспользоваться данной функцией, необходимо иметь доступ в «личный кабинет». Вход осуществляется с помощью электронного пенсионного удостоверения, или электронной цифровой подписи, или по паролю (регистрационному коду), который предоставляется гражданину лично в управлении Пенсионного фонда. (Инструкция по вариантам регистрации на портале portal.pfu.gov.ua представлена в материале «Как пенсионеру-переселенцу проверить дату пересечения линии разграничения»).

Детально о процессе онлайн-записи на прием «Донецким новостям» рассказала начальник Покровского объединенного управления ПФУ Неля Аражвитина. Данный процесс включает:

вход в «личный кабинет»;

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в разделе «Коммуникации с ПФУ» следует выбрать «Запись на прием» и нажать «Записаться на прием»;

определив тему посещения органа ПФУ, нужно нажать «Загрузить расписание»;

по данным графика приема граждан, согласно указанной дате и теме посещения, формируется список часов прием соответствующим специалистом (в нем зеленым цветом отмечены свободные часы приема; красным – часы приема, выбранные клиентом портала; оранжевым – часы приема, занятые другими клиентами портала);

выбрав время, удобное для посещения управления ПФУ, следует нажать кнопку «Записаться на прием»;

можно также получить талон для посещения управления ПФУ (кнопка «Печать талона»), но его наличие не является обязательным.

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«Современный формат онлайн-сервиса – это, прежде всего, значительная экономия и времени, и нервов. В нашем Управлении количество обращения на веб-портал превысило 7,6 тыс. чел. Так что система работает. У нас есть специалист, который оказывает помощь в регистрации на веб-портале ПФУ. А на этаже, где ведется прием граждан, стоит ноутбук для посетителей, которые могут сами зайти в свой "кабинет", посмотреть интересующую информацию, распечатать что-то по необходимости», – прокомментировала Неля Викторовна.

Действенность работы данной системы подтверждают и сами пенсионеры. Особенно этот способ оценили пенсионеры, зарегистрированные как переселенцы на подконтрольной Украине территории, а сами проживающие за линией разграничения. «Я не буду говорить, в каком отделении Пенсионного фонда я зарегистрирована (это в Донецкой области) – т.к. мы же, как нас называют, "пенсионные туристы". И если узнают, что я не проживаю по адресу, который указан в моей справке переселенца, то лишат пенсии», – пояснила «Донецким новостям» пенсионерка Ольга Сергеевна (имя изменено), постоянно проживающая в неподконтрольном украинской власти Харцызске (Донецкая обл.).

Она рассказала, что очень довольна новым сервисом. «Раньше мне приходилось минимум двое суток тратить, чтобы попасть на прием в Пенсионный фонд. Это с учетом, что где-то 5-6 часов на дорогу из Харцызска до города в Украине, сразу бегом в управление ПФУ очередь занять. А очереди были страшными, в один день попасть было не реально, только лишь запишешься в список, чтобы понимать какой твой номер в живой очереди. Вечером приходишь на "перекличку", остаешься в городе на ночлег, ранним утром опять на "перекличку". И если к обеду успел попасть на прием – то есть шанс до закрытия блокпостов пересечь "границу". Затянулась очередь – и опять ночуешь. А сейчас – я в очередной приезд заполнила бланк в ПФУ, мне дали пароль (регистрационный номер), мне дочка помогла зарегистрироваться на сайте. Теперь – выбираю нужный мне день, время, заранее беру билеты на автобус, чтобы пересечь "границу". Приезжаю в ПФУ, и здесь как по нотам – в указанное в талоне время выходит женщина, говорит – такие-то заходите. Красота», – поделилась Ольга Сергеевна.

Как ранее сообщалось, также через портал электронных услуг ПФУ пенсионеры могут проверить дату пересечения линии разграничения на Донбассе, настроить сервис SMS-информирования от Пенсионного фонда, получить электронные документы с подтвержденным QR-кодом.

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