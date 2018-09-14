Нацгвардейцы провели плановые стрельбы в зоне ООС (Фото). Новости

Нацгвардейцы провели плановые стрельбы в районе проведения Операции объединенных сил. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба штаба ООС.

В штабе рассказали, что бойцы группировки Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил, которые выполняют боевые задачи на донецком направлении, провели плановые учебные стрельбы.

«Понятно, что уровень личной профессиональной подготовки у каждого разный, поэтому одной из основных целей подобных занятий является совершенствование слаженности бойцов за счет совместных действий в составе подразделений», – рассказал старший офицер по боевой подготовке подполковник Александр Лищук.

Практические стрельбы состоялись во всех батальонных и ротных группах группировки на временных полигонах в пределах районов выполнения задач. Кроме оттачивания своего мастерства в стрельбе из штатного стрелкового оружия, личный состав также отрабатывал порядок оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненого с поля боя.

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