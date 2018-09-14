За банкет надо платить: Рева о повышении цен на газ. Новости

Когда украинцам ожидать повышения цен на газ, будет зависеть от того, как закончатся переговоры украинского правительства с миссией Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Вся наша история сотрудничества с МВФ – это история невыполненных обещаний. Все обещания, которые давались с самого начала, не пропадали куда-то, даже, если они не выполнялись. Они четко фиксировались и носят интересное название "маяков"», – сказал он.

По его словам, на сегодняшний день у правительства Украины около 15 невыполненных обещаний предыдущими властями перед МВФ. «Каждый раз, когда идет речь о продлении сотрудничества с МВФ и миссия приезжает, из тех "маяков" обещаний она берет те, которые считает важными именно на этом этапе и задает вопрос: "Объясните, как вы обещали и вы не сделали?" Если мы говорим о цене на газ, то этот "маяк" тянется с 2008 года – тогда впервые в меморандуме с МВФ было записано обязательство украинского правительства», – отметил Рева.

Он также сказал, что МВФ требует от украинского правительства ввести в действие формулу расчетов цен на газ, согласно которой топливо может подорожать более, чем на 50%.

Как сообщалось ранее, Украина и Европейский союз согласовали условия, при которых Украина получит очередной транш от МВФ макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Для получения этого транша Украине необходимо выполнить еще два условия: определиться с ценой на газ и сбалансировать бюджет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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