Полиция Донетчины с начала года изъяла наркотики на сумму в 1 млн грн (Фото). Новости

За 8 месяцев этого года полицейские Донетчины раскрыли более 1400 наркопреступлений. Сотрудники управления противодействия наркопреступности полиции Донецкой области задокументировали 156 фактов торговли наркотическими средствами. Это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 50 кг наркотических веществ, от марихуаны до героина, изъятых из незаконного оборота, подлежат уничтожению. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой обл.

В феврале сотрудники областного главка задержали группу наркодилеров, которые создали сеть аптек для нелегального сбыта наркосодержащих препаратов. Торговца амфетамином, который поставлял наркотики жителям Мариуполя, Волновахи и прилегающих поселков, остановили с товаром, устроив засаду на трассе. В Константиновке был перекрыт канал сбыта метадона, а в ходе спецоперации из подпольного склада в Мариуполе изъято около 15 кг марихуаны.

С целью уничтожения наркосырья еще на стадии выращивания в Донецкой области с 1 июня продолжается операция «Мак». Полицейские ликвидировали 146 таких посевов, а это несколько тыс. наркосодержащих растений (конопли и мака). Полтысячи конопли различных сортов уничтожила полиция в огороде жителя Волновахского района. Мужчина вырастил плантацию из собственных семян, которое отбирал несколько лет. А житель Краматорска культивировал только элитные сорта каннабиса, приобретая семена в евровалюте.

Всего с начала года из незаконного оборота изъято 35 кг марихуаны, 11 кг сырья мака, а также метамфетамин, опий, амфетамин и героин. Стоимость изъятого, по ценам «черного рынка», достигает 1 млн грн.

Кроме того, задокументировано более тысячи фактов хранения и перевозки наркотиков. Ликвидировано 66 наркопритонов.

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