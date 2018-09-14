ДТП в «ЛНР»: Есть пострадавшие, повреждена газовая магистраль. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

«В Луганске в результате ДТП по вине водителя автомобиля "Ford Mondeo", не справившегося с управлением, была повреждена магистральная газовая линия низкого давления диаметром 76 мм, а также пострадали 2-е мужчин 1985 года рождения и 1993 года рождения, находившиеся в машине», – утверждают в пресс-службе.

В «МЧС» уточнили, что пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Ремонтные работы по восстановлению газовой линии запланированы на 14 сентября.

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