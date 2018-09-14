Ситуация в пунктах пропуска утром 14 сентября: Проезда ожидали 190 авто. Новости

Сегодня утром, 14 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 43,6 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9530 человек и 1160 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9910 человек и 1840 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8510 человек и 1660 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3985 человек и 890 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11840 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 190 авто:

КПВВ «Майорск» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/30;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Денис: «В Майорске в сторону Горловки в 7:30 было около 60 машин».

КПВВ «Марьинка»:

Влад: «Каргил: основная на мосту на 7:00».

КПВВ «Новотроицкое»:

Еленовка: «6:42. Еленовка: в сторону Мариуполя очередь до третьего туалета, льгота машин 30»;

Людмила: «7:16. Стою в Еленовке. Насчитала 89 основной и около 35 "льготной". Наш автобус 7»;

Даниил: «7:38. Новотроицкое в Донецк – 12 авто».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.