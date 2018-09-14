Ситуация в пунктах пропуска утром 14 сентября: Проезда ожидали 190 авто. Новости

Сегодня утром, 14 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 43,6 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 9530 человек и 1160 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 9910 человек и 1840 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 8510 человек и 1660 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3985 человек и 890 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 11840 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 190 авто:
- КПВВ «Майорск» – 20/40;
- КПВВ «Марьинка» – 0/40;
- КПВВ «Новотроицкое» – 30/30;
- КПВВ «Гнутово» – 10/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
- Денис: «В Майорске в сторону Горловки в 7:30 было около 60 машин».
КПВВ «Марьинка»:
- Влад: «Каргил: основная на мосту на 7:00».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Еленовка: «6:42. Еленовка: в сторону Мариуполя очередь до третьего туалета, льгота машин 30»;
- Людмила: «7:16. Стою в Еленовке. Насчитала 89 основной и около 35 "льготной". Наш автобус 7»;
- Даниил: «7:38. Новотроицкое в Донецк – 12 авто».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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