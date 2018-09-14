Порошенко и Волкер на встрече обсуждали Донбасс. Новости

Президент Украины Петр Порошенко 13 сентября провел встречу со специальным представителем Соединенных Штатов Америки Куртом Волкером. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Во время встречи была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, Петр Порошенко поблагодарил США за укрепление обороноспособности украинской армии и отметил важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности, в контексте «Северного потока-2».

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