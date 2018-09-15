Конкретный орган: Тука озвучил, кто тормозит процесс выплаты пенсий неподконтрольному Донбассу. Новости

Пенсионный фонд Украины своей бездеятельностью препятствует реализации процесса выплаты пенсий жителям неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Об этом сегодня, 15 сентября, рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

Он напомнил, что в декабре 2017 года в Украине была утверждена стратегия, согласно которой необходимо выработать механизм выплаты пенсий всем жителям Донбасса вне зависимости от наличия справки переселенца. «Этой стратегией предусмотрено, чтобы отдельные органы нашли механизм выплат пенсий жителям оккупированных территорий вне зависимости от наличия справки о статусе внутренне перемещенного лица. Другое дело, что конкретный государственный орган – а именно Пенсионный фонд Украины – до сих пор не может или не желает найти такой механизм», – сказал Тука.

«У нас были переговоры с Международным комитетом Красного Креста (МККК) о привлечении данной организации к решению проблемы выплаты пенсий. Эти переговоры мы начали еще полтора года назад. И наше министерство, и МККК готовы к конкретным действиям, однако с центральным органом, который отвечает за этот механизм, пока не удается найти точки взаимопонимания», – дополнил Тука.

Замминистра также отметил, что проблема касается не только выплат пенсий неподконтрольной части Донбасса, но также и поддержки переселенцев. «В этом году на обновление дорог мы выделили 47 млрд грн, на обновление футбольных полей – 270 млн грн, а на решение жилищных проблем переселенцев – 34 млн грн», – уточнил он.

Тука акцентировал, что при этом нельзя говорить в целом, что Украина не хочет решать эти проблемы. «"Украина не хочет" – это политиканство. Это конкретные люди [не хотят] – у них, наверное, нет понимания важности этих вопросов, их приоритетности», – резюмировал Тука.

Напомним, ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что украинское правительство не смогло разработать план реинтеграции по завершению конфликта, подходы к коммуникации с гражданами на неподконтрольной части Донбасса. Также он акцентировал, что Киев должен взаимодействовать с Красным Крестом для доставки пенсий этим людям. Сегодня, 15 сентября, Волкер также акцентировал, что Украина должна «обеспечить пенсией наиболее незащищенное население, которое там (на неподконтрольном Донбассе, – ред.) проживает».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»