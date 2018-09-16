Не жизнь, а существование: Как выживают жители прифронтовой Новоалександровки (Фото). Новости

В Новоалександровке (Луганская обл.) местные жители привыкают к «режиму тишины», который здесь сохраняется с момента объявления «школьного перемирия» на Донбассе. Этот населенный пункт, расположенный в «серой зоне», украинские военные взяли под свой контроль в начале 2018 года. Объявленным перемирием воспользовались волонтеры, которые доставили в Новоалександровку топливо на зиму.

По словам местного жителя Владимира, единственный, кто в этом населенном пункте реально помогает людям, это Международный Комитет Красного Креста. «Постоянно привозят продукты, вот привезли топливные брикеты на зиму – по три тонны, но этого вполне достаточно, чтобы зимой себя хорошо чувствовать», – говорит он.

Привезенное топливо волонтерам Красного Креста не разрешили развозить жителям прифронтового поселка. «Выгрузили из машины, теперь будем тачками возить, потому что не дали разрешения к дворам подвозить. Разрешили ОБСЕ, а в ОБСЕ сказали, что нет», – отмечает местная жительница Вера.

Она добавила, что самая большая проблема жителей Новоалександровки – это отсутствие электроснабжения, его нет здесь с начала вооруженного конфликта на Донбассе, когда обстрелами была уничтожена линия электропередач. «Пятый год без света мы, и, наверное, не будет его. Обещают многое, но никто ничего не хочет [делать]. Мы были в администрации, нам сказали, что ничего они не могут сделать пока», – сказала женщина.

«Темнота – друг молодежи. Правда, молодежи нет у нас, одни мы, старики только – шутит местный житель Владимир.

В Новоалександровке остались проживать 14 местных жителей. За продуктами они ходят пешком в соседнюю Попасную, а это свыше 12 км. Из-за боевых действий все проездные дороги здесь закрыты. 83-летняя жительница Галина несколько лет не оставляла родное село, но ходить пешком за продуктами у нее нет сил. «Это не жизнь, а существование. Существуешь, потому что Бог смерти не дает. Как бы сегодня туда отправиться вперед ногами и все. Одна душа в доме, две души – во дворе, куда ты пойдешь, кого ты попросишь?», – говорит пенсионерка.

Местным жителям Новоалександровки пытаются помогать украинские военные, но не теряют бдительности при этом на блокпостах, чтобы не ослаблять свои боевые позиции. А несколько недель назад в Новоалександровке предупредили прорыв противника. «Оттуда со стороны горизонта шли танки, а ДРГ подползала к нам ближе, 200 м от нас», – сообщил боец ВСУ Олег.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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