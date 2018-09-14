Порадовало: Порошенко о помощи в 1 млрд евро от ЕС и санкциях против РФ. Новости

Вице-председатель Европейской комиссии и Европейский комиссар по вопросам евро и социального диалога в комиссии Валдис Домбровскис привез в Украину документ о выделении нашей стране макрофинансовой помощи в сумме 1 млрд евро. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 сентября, в ходе своего выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Я рад приветствовать большого друга моего и Украины – Валдиса Домбровскиса. Я благодарен, что сегодня привезен документ, который мы сегодня подпишем, документ о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в сумме 1 млрд евро, о которой мы договорились на саммите "Восточного партнерства"», – сказал он.

«Спасибо за решение продлить санкции для 150 физических лиц и около 50 российских компаний. Новость о том, что Совет Евросоюза сейчас отказался снимать санкции с российских компаний, с российских банков нас тоже порадовала», – добавил Порошенко.

Как сообщалось ранее, послы Евросоюза от имени Совета Евросоюза 29 мая достигли согласия с Европейским парламентом относительно нового пакета макрофинансовой помощи Украине. Кредит в размере 1 млрд евро должен обеспечить финансовые потребности Украины в течение следующих 2,5 лет. Вместе с займами МВФ и других доноров кредиты ЕС направлены на поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.

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