Сводка из зоны ООС за 13 сентября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 37 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования 6 раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В течение суток 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Березовое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. НВФ вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибром 82 мм НВФ обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное, а из миномета калибром 120 мм – около Чермалыка и Крымского. Также за прошедшие сутки в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Чермалык и Гнутово украинские опорные пункты были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты. А вблизи Новотошковского и Гранитного противник применил противотанковые управляемые ракеты.

Также вчера НВФ обстреляли из вооружения, запрещенного Минского договоренностям, населенный пункт Водяное, что на мариупольском направлении. С направления неподконтрольной украинским властям Ужовки (до переим.: Ленинское) в сторону жилого сектора на восточной окраине Водяного было выпущено 5 мин калибром 120 мм. Поврежденных домов и пострадавших среди гражданского населения нет.

С начала текущих суток противник 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил. 1 обстрел зафиксирован на луганском направлении вблизи Крымского, остальные – на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Широкино. Во всех случаях противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В «ДНР» заявляют, что «после 19:00 (13 сентября – прим. ред.) в результате обстрела в селе Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.) Новоазовского района произошло возгорание частного жилого дома. Пожар ликвидирован. Жертв среди мирного населения нет».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.