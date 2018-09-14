В ДТП на Луганщине пострадала женщина. Новости

В Рубежном (Луганская обл.) произошло ДТП. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Луганской обл.

В пресс-службе рассказали, что в Рубежном водитель на автомобиле «Mazda», двигаясь по ул. Б. Хмельницкого, возле перекрестка с ул. Владимирской, не выбрав безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2105».

В результате ДТП телесные повреждения получила женщина – пассажир автомобиля «ВАЗ-2105». Помощь ей была оказана на месте, пострадавшая не была госпитализирована.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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