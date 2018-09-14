На Луганщине в поле нашли снаряд. Новости

На Луганщине в поле обнаружили снаряд калибром 76 мм. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Луганской обл.

В пресс-службе рассказали, что в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что в поле вблизи села Дмитровка Новоайдарского района был обнаружен снаряд калибром 76 мм времен Второй мировой войны.

«Место происшествия охраняется. Обезвреживание боеприпаса работниками ГСЧС запланировано на 14 сентября. Данный факт зарегистрирован», – отметили в полиции.

Кроме того, в ходе проведения профилактических мероприятий под условным названием «Оружие и взрывчатка», сотрудники Старобельского отдела полиции во время санкционированного обыска по месту жительства гражданина обнаружили и изъяли патрон калибром 5,45 мм и патрон калибром 7,62 мм. Также сотрудники Беловодского отдела полиции в ходе проведения личного досмотра гражданина обнаружили и изъяли средство для отстрела резиновых пуль с признаками переделки.

Изъятое направлено на исследование. Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

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