На Донетчине продолжаются ремонтные работы на газораспределительной станции. Новости

13 сентября, после согласования всех вопросов и установления взаимодействия с соответствующими структурами Объединенных сил, были продолжены работы на Южно-Донбасском водоводе в районе Авдеевки и на газораспределительный станции в районе Марьинки в Донецкой обл. В частности, в ходе проведения разминирования был обследован участок местности общей площадью более 6 тыс. кв. м. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

К выполнению работ привлекались спасатели, энергетики и представители украинской стороны СЦКК.

В течение дня на газораспределительной станции «Марьинка» были проверены определенные участки местности на наличие минно-взрывных предметов, проведен осмотр и восстановлен участок линий электропередач, подготовлен участок газопровода с целью испытаний, а также уточнен дальнейший порядок проведения работ.

На Южно-Донбасском водоводе завершены осмотр и разминирование определенного для проведения работ участка территории. К патрулированию во время аварийно-восстановительных работ привлекались патруль СММ ОБСЕ и мобильный патруль СЦКК.

Всего в ходе проведения разминирования был обследован участок местности общей площадью более 6 тыс. кв. м.

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