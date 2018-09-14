Диалог Украины с НАТО вышел на уровень союзников, – Порошенко. Новости

Диалог Украины с НАТО перешел на новый уровень взаимоотношений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 сентября, в ходе своего выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Наш диалог с НАТО уже давно вышел за грани партнерского на уровень настоящих союзников. Мы должны четко это понимать», – сказал он.
По его словам, год назад на этом же форуме между участниками была жесткая дискуссия по вопросу создания Высшего антикоррупционного суда – будет он создан или нет. Президент Украины подчеркнул, что за этот год украинские власти смогли принять решение не только о создании Высшего антикоррупционного суда, но по ряду других реформ.
«Мы приняли закон о национальной безопасности Украины. Почему это так важно? Потому что, наконец-то, он создает всю законодательную базу и открывает со стороны Украины двери в Североатлантический Альянс», – заявил Порошенко.
«4 года назад, когда я избирался президентом, офицерам НАТО на законодательном уровне было запрещено входить и в Генеральный штаб [ВСУ], и в Министерство обороны [Украины]», – отметил президент.
Напомним, 3 сентября 2018 г. президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».
Читайте также:
- Члены НАТО призвали все стороны выполнять Минские соглашения по Донбассу
- На востоке Украины поддержка НАТО выросла с показателей статистической погрешности
- Как в Украине проголосовали бы на референдуме о вступлении в НАТО, – опрос
- Курс Украины в НАТО или внеблоковый статус: Динамика поддержки в обществе (Инфографика)
- В Украине сформировалась стабильная поддержка курса в НАТО, – опрос
- Россия сама дала НАТО оружие, которым ее можно бить, – военный эксперт
- Курс в НАТО и в ЕС станет нормой и для президента, и для правительства, – Гримчак
- В Украине разведчиков готовят по стандартам НАТО
- Курс в ЕС и НАТО: Что предлагает Порошенко изменить в Конституции Украины
- Безопасность и выборы: Верховная Рада формирует график работы на осень
Комментарии