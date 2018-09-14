Помахать рукой Москве: Порошенко о закреплении курса в НАТО в Конституции Украины. Новости

Предложение закрепить в Конституции Украины на законодательном уровне евроатлантический курс страны – это не только сигнал обществу о намерениях попрощаться с Россией, но и сигнал для западных партнеров о серьезности намерений вступить в ЕС и НАТО. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 сентября, в ходе своего выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Инициатива зафиксировать курс в НАТО в Конституции – это не только сигнал обществу о твердости намерений, это не только намерение лишний раз помахать рукой Москве: "До свидания, наш ласковый мишка, возвращайся в свой сказочный лес"», – сказал он.

«Это месседж и нашим западным партнерам – раз вы неоднократно уже нам говорили, что двери открыты. На закрытом заседании саммита НАТО абсолютно все руководители Евросоюза твердо подчеркнули: "Г-н президент, двери НАТО для вас открыты". Мы никогда и не сомневались, честно говоря. Мы обязательно этим воспользуемся, и мы обязательно вернемся в большую семью европейских народов», – заявил Порошенко.

По его словам, сейчас в Украине происходит «деколонизация» от России. «Империя заинтересована удерживать колонию в бедности, не развивающуюся и зависимую в экономическом, торговом, гуманитарном и политическом смысле, и в духовном также», – отметил президент

Он также заявил, что диалог Украины с НАТО перешел на новый уровень взаимоотношений – от партнерства к союзничеству.

Напомним, 3 сентября 2018 г. президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

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