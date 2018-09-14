Мы никогда не говорили об автономии: Порошенко о выборах на Донбассе. Новости

Выборы на Донбассе пройдут только после того, как Россия выполнит обязательства по Минским соглашениям по вопросам безопасности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 сентября, в ходе своего выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы создали документ, в котором четко прописаны обязательства всех сторон. Россия должна забрать все свои войска с оккупированной территории. Россия должна забрать все танки, артиллерию, тяжелое вооружение, десант и незаконные военные образования. Россия должна создать условия безопасности для запуска политического процесса», – сказал он.

«Мы никогда не говорили о политической автономии, мы никогда не говорили о федерализации, как это хотят преподнести – нет. Украина является унитарным государством и никогда не поддастся внешнему давлению, с помощью которого пытаются изменить структуру нашей страны. Ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не будут решать, какой быть Украине, это суверенное право украинских граждан», – заявил Порошенко.

По его словам, Украина готова провести на Донбассе честные выборы. «Чтоб местные громады могли выбрать, на каком языке они будут говорить, как они будут жить, конечно, в координации с центральными органами власти. И мы готовы запустить местные выборы сразу после того, как будут выполнены все условия и требования безопасности», – утверждает глава государства.

«Мы 4 года ждем, когда они будут выполнены со стороны России – и ни малейшего шага для реализации Минских соглашений. Даже наоборот – сейчас ведутся разговоры о незаконных фейковых "выборах" на оккупированных территориях. Как можно представить себе выборы под дулами пулеметов в том время, когда около 45 тыс. военных и наемников из России там? Это свободные выборы? Это символический шаг России в отношении этих фейковых "выборов" и абсолютное игнорирование "Минска"», – подчеркнул Порошенко.

Напомним, что после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Одним из кандидатов может стать Наталья Захарченко, вдова бывшего «главы республики». Также о своих намерениях участвовать в гонке заявили экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский, «экс-народный губернатор ДНР», лидер движения «Новороссия» Павел Губарев, «экс-министр обороны ДНР» Игорь Хакимзянов.

В «ЛНР» избрать «главу республики» также планируют 11 ноября.

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