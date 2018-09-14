Обучение тренеров детского футбола: «Шахтер» и «La Liga» начинают сотрудничество в Украине. Новости

ФК «Шахтер» и «La Liga» начинают сотрудничество в Украине. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Как отметили в пресс-службе, с 26 по 30 сентября в Мариуполе (Донецкая обл.) пройдет обучение тренеров массового детского футбола. Занятия проведут профессиональные наставники испанской «Примеры». Это первое совместное мероприятие «Shakhtar Social» и одной из ведущих мировых футбольных лиг. В обучении примут участие тренеры проекта «Давай, играй!», всего 40 молодых специалистов, при этом 10 мест будут распределены на конкурсной основе для всех желающих.

В рамках одного из 3-х модулей «La Liga Training Methodology Course» наставники в течение 5 дней будут изучать методологию и структуру тренировок, техническую подготовку, интенсивность нагрузок, основы тактики и другое. В программе запланировано 14 теоретических и 9 практических занятий.

«Под руководством Хавьера Тебаса наша организация наметила амбициозный путь развития. Мы стремимся расти как на национальном, так и на международном уровне. Соглашение о работе в Украине – еще один шаг вперед в данном направлении. Сотрудничество даст нам уникальную возможность лучше узнать украинский рынок и футбол вашей страны, одновременно продвигая модель La Liga», – считает директор по соревнованиям и игрокам «La Liga» Луис Гил.

«Очень важный проект ФК "Шахтер" и "La Liga". Я думаю, европейский опыт и обучение необходимы нашим специалистам. Массовый детский футбол – это прежде всего основа профессионального спорта. Нужно, чтобы с первых шагов ребята тренировались под руководством квалифицированных наставников. Потому такое сотрудничество в ближайшем будущем может дать новую волну, новое поколение детских тренеров. Возможно, кто-то из них найдет себя и в профессиональном футболе», – отметил главный тренер «Шахтера» U21 Валерий Кривенцов.

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