В Украине рассчитывают на помощь НАТО в подготовке законопроекта о разминировании. Новости

Верховная Рада Украины рассчитывает на профессиональную помощь экспертов НАТО в разработке нового законопроекта о гуманитарном разминировании. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба парламента.

Так, 13 сентября состоялась встреча первого заместителя председателя ВР Ирины Геращенко с помощником генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, послом Алехандро Альваргонсалесом.

Ирина Геращенко поблагодарила за постоянную поддержку НАТО, в частности, в сфере национальной безопасности и обороны. Первый вице-спикер также отметила профессиональную помощь экспертов НАТО по наработке Закона Украины «О национальной безопасности Украины».

Политик выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и сообщила, что сегодня продолжается работа по наработке законопроекта в сфере гуманитарного разминирования. «Мы хотим, чтобы новый законопроект о гуманитарном разминировании также соответствовал стандартам НАТО, поэтому рассчитываем на профессиональную помощь экспертов Альянса», – сообщила Геращенко.

Во время встречи Ирина Геращенко рассказала о политике безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе, о том, что незаконные вооруженные формирования продолжают срывать договоренности о прекращении огня и отметила необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Также стороны обсудили вопрос освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины, которые содержатся на неподконтрольных украинским властям территориях и в Российской Федерации.

В свою очередь, Алехандро Альваргонсалес заверил, что Альянс будет поддерживать реформы Украины, направленные на приближение к НАТО.

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