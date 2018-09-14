Бухарестский саммит НАТО: Порошенко назвал причины войны на Донбассе. Новости

После 20-го саммита стран-членов НАТО, который состоялся в апреле 2008 года в Бухаресте (Румыния) Россия сначала напала на Грузию, а потом начала военную агрессию против Украины из-за стремления присоединиться к Североатлантическому Альянсу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 сентября, в ходе своего выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве напомнил международным партнерам президент Украины Петр Порошенко.

«Навязанный Украине внеблоковый статус с точки зрения национальной безопасности оказался более никчемным оружием, чем пресловутый Будапештский меморандум. Кстати, мы вспоминаем не только Будапешт, но и Бухарест*. С одной стороны – саммит НАТО 2008 года принял чрезвычайно важное для нас решение, что двери Альянса для Украины и для Грузии открыты, а с другой – Украине и Грузии тогда не предложили План действий о членстве в НАТО», – сказал он.

По его словам, в 2008 году международное сообщество пыталось «умиротворить потенциального агрессора». «Это не сработало, потому что Россия это восприняла не как умиротворение, а как слабость Запада, как карт-бланш для применения силы в отношении любого соседа. В том же году, буквально через несколько недель после саммита [НАТО] напала на Грузию. Для всех трезвомыслящих политиков и экспертов уже тогда должно было бы стать очень очевидной смертельной угрозой для Украины», – заявил Порошенко.

«Иногда казалось, что все было решено за нас и без нас. Украину отдали назад в "империю", превратили в колонию. И без нас расширился Европейский Союз, а с другой стороны формировался "русский мир", российский мир, в клешни которого пихали Украину. Такой должна была быть реальность поделенного континента. А как сказано в Библии: "Дух дышит там, где хочет", и европейский дух, дух демократии, дух свободы охватил Украину, молодежь, которая первой вышла на Евромайдан. История создается не там, где все решено политиками, а там, где воля людей временами ломает планы политиков», – подчеркнул президент.

* 20-й саммит стран-членов НАТО состоялся 2-4 апреля 2008 года в Бухаресте (Румыния). На повестке дня стояли вопросы о признании Косово, военные действия в Афганистане, расширение Североатлантического Альянса, присоединение к нему Хорватии, Албании и Македонии, а также присоединения к Плану действий о членстве Украины и Грузии. По информации СМИ, на этом саммите президент России Владимир Путин заявил президенту США Джорджу Бушу, что «Украина – это даже не государство!», и намекнул, что в случае вступления Украины в НАТО, Россия может начать аннексию Крыма и восточной Украины.

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