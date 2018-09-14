Порошенко считает рост экспорта в ЕС весомой компенсацией потерь от войны на Донбассе. Новости

Рост экспорта украинских товаров в страны Европейского Союза является весомой компенсацией ущерба, нанесенного Украине российской агрессией. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 сентября, в ходе своего выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве напомнил международным партнерам президент Украины Петр Порошенко.

«Россию мы переиграли. Уже больше года, как Ассоциация с Европейским Союзом, вступила в силу, и она ежедневно доказывает свою дееспособность и правильность», – сказал он.

По его словам, прогнозы о многомиллиардных убытках Украины из-за подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС не сбылись. «Все с точностью до наоборот: часть Евросоюза в экспорте [Украины] сейчас колеблется от 42% до 43%, стремительно приближаясь к 50%. Это является весомой компенсацией тех потерь, которые из-за войны, из-за гибридной агрессии, из-за экономической блокады, из-за закрытия рынков причинила нам Российская Федерация», – заявил Порошенко.

«На днях ожидается выдача 10-миллионного украинского биометрического паспорта. 10 млн человек дали ответ всем тем, кто пытался умалить значение безвиза, что он никому не нужен, кто убеждал, что он неинтересен украинцам. Но, несмотря на эту цифру, я остаюсь при мнении, что символическая, политическая ценность безвиза намного превышает его практически-прикладное значение. Это мы, украинцы, разрушаем те барьеры, которые в свое время возвела империя, железный занавес между нами и нашими европейскими соседями», – добавил президент.

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