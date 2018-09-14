До президентских выборов в Украине обмена заложниками не будет, – Кучма. Новости

До президентских выборов 2019 года обмен заложниками не состоится. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма.

«Я не думаю, что какие-либо изменения будут вообще до президентских выборов», – сказал Кучма.

Также он сообщил, что на РФ не будет оказано то влияние со стороны Европы, на которое надеется Украина. «Мы видим, как развиваются события в Германии, в том числе та ситуация, в которой оказалась канцлер Меркель. Но того влияния на Россию, которое мы хотим видеть, со стороны Европы не будет. Дай бог, чтобы американцы придерживались той позиции, которую высказывает Курт Волкер. Ясно и понятно. И действия со стороны США – только в этом случае будут изменения. А так – потихоньку все. Тихо, мирно, и не дай господь бог – еще одного замороженного конфликта», – сообщил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, Леонид Кучма считает, что решение о проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» может поставить под угрозу Минский процесс.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»

Читайте также: