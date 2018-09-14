Продуктовые, гигиенические, школьные наборы: МККК помогает жителям Донбасса. Новости

Международный Комитет Красного Креста продолжает оказывать гуманитарную и денежную помощь населению Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Об этом говорится в дайджесте МККК за август текущего года.

В частности, в августе 2018 года:

28 тыс. человек получили продуктовые наборы (весом по 17 кг каждый) с гречкой, рисом, макаронами, мукой, подсолнечным маслом, сахаром, консервированной говядиной и сардинами, чаем и дрожжами;

28 тыс. человек получили гигиенические наборы с основными средствами гигиены: мылом, стиральным порошком, шампунем и т. д.;

21,5 тыс. домохозяйств получили в общем 107 тонн сахара для заготовки варенья и фруктов;

25 домохозяйств получили поддержку своей животноводческой деятельности в виде 12 тонн корма для кур, инструментов и оборудования;

223 теплицы переданы домохозяйствам по обе стороны линии соприкосновения;

1050 наборов семян переданы людям для поддержки их фермерской деятельности;

2260 детей получили школьные наборы;

280 человек получили постельное белье, подушки, покрывала и т.д.;

10 социальных учреждений получили товары домашнего обихода: мебель, кухонное оборудование, подушки, постельное белье и т.д.;

20 тонн топливных брикетов передано 3-м социальным учреждениям, предоставляющим услуги 850 лицам.

Кроме того:

6 предпринимателей на подконтрольной правительству территории получили гранты на поддержку своей бизнес-деятельности;

44 семьи пропавших без вести получили финансовую помощь.

Помимо этого, 82 учителя и ученика будут работать и обучаться в улучшенных условиях благодаря ремонту одной школы и покрытию окон в ней противовзрывной пленкой в августе этого года.

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