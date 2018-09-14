Восточный фланг НАТО: Украина идет в Альянс не с пустыми руками. Новости

Украина предлагает странам-членам НАТО одну из сильнейших армий на континенте. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 сентября, в ходе своего выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве напомнил международным партнерам президент Украины Петр Порошенко.

«Ровно насколько нам нужны Евросоюз и НАТО, ровно настолько мы необходимы им. не только НАТО даст нам действующие гарантии безопасности, но и мы с нашей новой армией. Мы существенно укрепим восточный фланг НАТО», – сказал он.

«В Альянс мы направляемся не с пустыми руками. Три года мы благодарны за международную солидарность, но мы самостоятельно защищали, восстановив наши вооруженные силы, каждый клочок украинской земли. И мы де-факто предлагаем этому оборонному блоку одну из сильнейших армий на континенте. И главное – у нас есть уникальный опыт, как защищаться и как бить российского агрессора», – заявил Порошенко.

По его словам, война на Донбассе и сопротивление некоторых политиков внесли свои корректировки в стратегию по вступлению в НАТО, поэтому дату, когда это произойдет, назвать сложно. «Но они не повлияли на ее содержание. За последние годы власть сделала немало тактических просчетов. И за это на мне лично лежит часть ответственности, но я точно знаю, что мы ни в чем не ошиблись в вопросе стратегии. Стратегия правильная и безальтернативная», – добавил президент.

Он также напомнил международным партнерам, что после 20-го саммита стран-членов НАТО, который состоялся в апреле 2008 года в Бухаресте (Румыния), Россия сначала напала на Грузию, а потом начала военную агрессию против Украины из-за стремления присоединиться к Североатлантическому Альянсу. Глава государства также заявил, что диалог Украины с НАТО перешел на новый уровень взаимоотношений – от партнерства к союзничеству.

Напомним, 3 сентября 2018 г. президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

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