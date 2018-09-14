Новые окна, инструменты и стройматериалы: МККК помогает восстанавливать жилье на Донбассе. Новости

Международный Комитет Красного Креста продолжает оказывать помощь населению Донбасса по обе стороны линии соприкосновения в части водоснабжения, восстановления поврежденного жилья и в сфере охраны здоровья. Об этом говорится в дайджесте МККК за август текущего года.

В частности, в августе 2018 года:

20 тонн соли и 20 тонн гипохлорита кальция для очистки воды переданы главному предприятию по водоснабжению и водоотведению в Донецкой области. Для поддержки инфраструктуры предприятия также было передано 24 водяных насоса, 3 канализационных насоса, 7 электрических моторов, 7 регуляторов частоты, 3 клапана;

11 населенных пунктов получили материалы для поддержания инфраструктуры водоснабжения, в том числе химреагенты для обработки воды, необходимые материалы и оборудование.

Кроме того:

около 300 жителей села Никишино будут получать медицинскую помощь в отстроенной местной амбулатории;

1 тыс. лиц, проживающих в 13 населенных пунктах по обе стороны линии соприкосновения, получили инструменты и строительные материалы для восстановления поврежденных домов, в том числе срочного ремонта;

2 тыс. домохозяйств получили металлопластиковые окна.

Международный Комитет Красного Креста оказывает помощь и в сфере охраны здоровья.

Так, в августе:

75 тыс. флаконов и картриджей инсулина передано медицинским учреждениям для больных сахарным диабетом;

14 больниц по обе стороны от линии соприкосновения получили антибиотики, внутривенные жидкости и другие медицинские средства для оказания помощи раненым и больным;

3 учреждения первичной медико-санитарной помощи получили препараты для лечения хронических заболеваний;

4 реабилитационных центра получили инвалидные кресла, запчасти и материалы для протезирования.

Помимо этого, специалисты МККК в августе оказывали психосоциальную поддержку семьям пропавших без вести и людям, живущим вдоль линии соприкосновения, а также организовывали тренинги по оказанию психосоциальной поддержки.

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