Война на Донбассе отразится на избирательной кампании в Украине, – Порошенко. Новости

Война на Донбассе отразится на избирательной кампании в Украине, в которую будет вмешиваться Россия. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 сентября, в ходе своего выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве напомнил международным партнерам президент Украины Петр Порошенко.

«Будущее Украины в значительной, если не в решающей степени, точно зависит от избирательного цикла 2019 и 2020 годов. Я, как президент, гарантирую свободные, честные и демократические выборы – выборы главы государства, выборы нового парламента и выборы органов местного самоуправления», – сказал он.

По его словам, избирательный процесс в Украине должен соответствовать европейской стратегии государства. «В условиях внешней агрессии мы отказались от военного положения и вообще от любых ограничений политических прав и свобод граждан. Это моя принципиальная позиция. Но, конечно, что война точно наложит свой отпечаток на характер кампании», – заявил Порошенко.

«За 4 года мы восстановили не только армию, но и разведку. И мы имеем не приблизительное, а совершенно точное представление о планах Кремля. Знаем, кого там хотят видеть во втором туре президентских выборов, и, слава Богу, моей фамилии там нет», – добавил президент.

Как сообщалось ранее, по мнению украинского дипломата Валерия Чалого, США помогут Украине в противодействии вмешательству в президентские и парламентские выборы и не будут поддерживать украинских политиков, которые намерены изменить Евроатлантический курс нашей страны.

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