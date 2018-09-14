Большой стаж и мизерная пенсия: Гендерная ситуация с пенсионерами в Украине. Новости

В Украине на втором этапе внедрения пенсионной реформы в первую очередь займутся механизмом повышения пенсий тех людей, которые имеют большой трудовой стаж и минимальную пенсию. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«У нас примерно 3 млн человек, которые имеют полный страховой стаж и минимальную пенсию, из них 2,5 млн – это женщины, и примерно полмиллиона мужчин. Это люди, которые работали в колхозах, в больницах медсестрами или санитарками, нянями в детских садах. Большой стаж, но мизерная зарплата, которая повлияла на размер их пенсии», – сказал он.

«Когда мы будем проводить второй этап пенсионной реформы, в первую очередь мы должны пересмотреть и предусмотреть механизм повышения пенсий именно этой категории населения, потому что пенсионная реформа, как зеркало, отобразило благосостояние этих людей», – добавил Рева.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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