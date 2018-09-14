Украина готова выполнять политическую часть Минских договоренностей, – Порошенко. Новости

Организацией «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» Кремль грубо нарушает Минские договоренности, в то время, как Украина готова начать реализацию политической части соглашений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 сентября, в ходе своего выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Единственное, как мы можем остановить такое отношение России [к Минским соглашениям], это решение Совета безопасности ООН по введению миротворцев [на Донбасс]. На следующий день после того, как зайдут международные миротворцы на оккупированные территории, Россия заберет свою армию и незаконные формирования будут разоружены, мы будем готовы запустить политический процесс», – сказал он.

«Все очень просто, но никто не доверяет России. Миротворцы – это еще один аргумент, почему мы не можем полагаться на слово России. Что нам для этого нужно? Единство всего мира и солидарность с Украиной», – добавил Порошенко.

Он подчеркнул, что местные выборы на Донбассе пройдут по украинскому законодательству и только после того, как Россия выполнит обязательства по Минским соглашениям по вопросам безопасности.

Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Также стало известно, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.

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