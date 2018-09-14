Украина подписала соглашение о макрофинансовой помощи ЕС на миллиард евро. Новости

Сегодня, 14 сентября президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно 4-й программы макрофинансовой помощи Украине в сумме 1 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В церемонии и переговорах также принял участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Меморандум и Кредитное соглашение в присутствии президента и премьер-министра Украины подписали и. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, председатель Национального банка Украины Яков Смолий и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

«Глава государства подчеркнул, что макрофинансовая помощь со стороны Европейского Союза связана с реформами, часть из которых уже выполнена Украиной и выразил надежду, что уже в ближайшее время Верховная Рада ратифицирует Кредитное соглашение и Меморандум, которые были подписаны сегодня», – говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Как сообщалось ранее, послы Евросоюза от имени Совета Евросоюза 29 мая достигли согласия с Европейским парламентом относительно нового пакета макрофинансовой помощи Украине. Кредит в размере 1 млрд евро должен обеспечить финансовые потребности Украины в течение следующих 2,5 лет. Вместе с займами МВФ и других доноров кредиты ЕС направлены на поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.