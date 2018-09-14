Вето на курс в ЕС и НАТО: Порошенко о планах Кремля по выборам в Украине. Новости

Кремль попытается сформировать пророссийское большинство народных депутатов в Верховной Раде Украины, чтобы изменить внешнеполитический курс нашей страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 сентября, в ходе своего выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве напомнил международным партнерам президент Украины Петр Порошенко.

«Известно, как на базе пятой колонны мечтают сформировать мощную пророссийскую оппозицию в новом парламенте, а если повезет, то еще и сделать ее участником с правом вето на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Горизонт их планирования достигает осени 2020 года, когда по итогам уже местных выборов в отдельных областных советах проектируется создание лояльного к Москве политического большинства», – сказал он.

По его словам, главные угрозы в этом избирательном процессе для Украины – это реванш Кремля и «ревизия европейской стратегии». «Эту угрозу не стоит преувеличивать, я твердо убежден, что европейские стремления большинства украинцев и сейчас, и в будущем являются очевидными, но недооценивать ее тоже не стоит», – считает Порошенко.

«Наш враг в совершенстве владеет всеми приемами гибридной информационной войны. Бороться с российской пропагандой было бы проще, если бы ключевые ее антиукраинские тезисы не помогала распространять значительная часть украинского политикума. Особенно цинично и мерзко это выглядит, когда украинские политики выступают адвокатами Путина, российских вооруженных сил, снимая ответственность за войну с России, пытаясь переложить ее на Украину», – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что вмешательство России в избирательные процессы – это не только проблема Украины. «Крестовый поход Кремля против демократии, против свободы приобрел характер мировой гибридной войны, и очень хорошо, что мы сейчас координируем свои усилия с западными партнерами для выработки надежного механизма предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс», – резюмировал он.

Порошенко напомнил, что после 20-го саммита стран-членов НАТО, который состоялся в апреле 2008 года в Бухаресте (Румыния), Россия сначала напала на Грузию, а потом начала военную агрессию против Украины из-за стремления присоединиться к Североатлантическому Альянсу. Глава государства также заявил, что диалог Украины с НАТО перешел на новый уровень взаимоотношений – от партнерства к союзничеству.

Напомним, 3 сентября 2018 г. президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

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