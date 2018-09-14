Ситуация в пунктах пропуска днем 14 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 14 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«v»: «Блокпост Горловка. По состоянию на 09:30. 140 автомобилей, 31 автобус и микроавтобус, до 80 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка»:

«Анатолич»: «11:16. На "Каргилле" в сторону Украины основная очередь на середине спуска, льготы 30 машин. В Донецк на "Каргилле" машины только на проверке, очереди нет»;

Николай: «13:57. Из Донецка на спуске с моста и подъезжают, льготы машин 25-30 + постоянно суперльгота вклинивается. Движение слабое».

КПВВ «Новотроицкое»:

Артем: «10:05. Новотроицк в Донецк сразу на заезд. Еленовка в Донецк 5 машин перед постом. Еленовка в Мариуполь между 2 и 3-м туалетом. Новотроицк 0 в Мариуполь 100 машин, пеших человек 150. На таможне сразу на заезд»;

Алексей: «11:57. В Еленовке из Донецка 27 машин, проверяют быстро»;

Андрей: «12:31. Еленовка в сторону Волновахи: 20-30 авто»;

«Alex»: «13:09. На "Перлыне" очереди нет. В Новотроицком все те, кто переехал с Еленовки»;

Den: «13:57. Новотроицк в Донецк: 5 машин очередь. Еленовка в Донецк: машин 25 основная и машин 15 льготы»;

Андрей: «14:12. Еленовка пуста».

КПВВ «Гнутово»:

Эдуард: «13:55. Октябрь сразу на проверку, Пищевик очередь машин 40, поехали очень быстро. В обратную сторону было пусто везде».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: