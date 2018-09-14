Начался ремонт дороги, соединяющей Донецкую и Луганскую области, – Куць. Новости

На Донетчине начался средний текущий ремонт дороги «Лиман-Заречное-Новосадовое» (на Первомайке), которая соединяет Донецкую и Луганскую области. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць на своей странице в Facebook.

По его словам, дорога в плохом состоянии, рекомендации по ее ремонту давали специалисты Государственного дорожного научно-исследовательского института имени Шульгина. Согласно рекомендациям, ремонт будет проводиться участками – в зависимости от степени поражения дорожной одежды разрушениями и деформациями.

Куць сообщил, что по всей длине дороги будет проведено фрезерование глубиной от 5 до 6 см; на отдельных участках, где это нужно – будет обустроена основа дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом, толщиной от 15 до 20 см, и выравнивающего слоя толщиной 10 см из крупнозернистого асфальтобетона. Кроме того, по всей длине дорогу покроют 5-сантиметровым верхним выравнивающим слоем из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Губернатор отметил, что отходами от фрезерования дорожники укрепят обочины, кроме того, нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки.

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