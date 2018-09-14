Экология промышленного региона: На Донетчине прошел областной эко-форум (Фото). Новости

Сегодня, 14 сентября, в Краматорске состоялся третий ежегодный областной форум «Экология промышленного региона».

Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», в работе форума приняли участие руководство Донецкой области, народные депутаты Украины, представители промышленных предприятий области, городов, районов, военно-гражданских администраций, объединенных территориальных громад и общественности.

Зампредседателя Донецкой облгосадминистрации Евгений Вилинский отметил, что проведение форума – это только начало нововведений. «Сейчас Донецкая область дорабатывает свою стратегию регионального развития. Мы существенно хотим усилить экологическую составляющую. Последние события, которые происходят сейчас в Мариуполе и которые, к сожалению, происходят на линии фронта, повлияли на ухудшение экологической ситуации и побуждают нас к тому, чтобы уделять все больше и больше внимания именно экологическим составляющим», – сказал он.

Вилинский также подчеркнул, что в результате процесса децентрализации теперь у местных громад есть намного больше полномочий, «и мы бы хотели, чтобы они их эффективно использовали для решения проблем экологии».

В рамках форума состоялись: