Ситуация в пунктах пропуска днем 15 сентября: Очереди на КПП «ДНР». Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 15 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Анна: «10:30. Марьинское направление, нулевой в Украину – пеших +/- 500 человек»;

Евгения: «10:53. Курахово, в сторону Донецка. На украинском посту заехали сразу на проверку, ДНР – очередь не менее 70-80, льготная – около 30».

КПВВ «Майорск»:

Елена: «На выезд из Горловки машин 70-80 на 11:00 движение есть».

КПВВ «Новотроицкое»:

Вано: «10:10. На Еленовке в сторону Украины: общая очередь – 80 авто, льготы – 35»;

Анна: «10:30. На Перлине – пеших человек 300-350 на Волноваху, машин нет. На Еленовке на Донецк – машин 20, на Волноваху - машин 80»;

Денис: «13:30. В направлении Волновахи на Еленовке: основная очередь – ~80 основная, льготная – ~20».

КПВВ «Станица Луганская»:

Лиля: «11:00. Станица – сквозняк в обе стороны»;

Наталья: «В 7:35 выехала с автовокзала Луганска, в Станице – в 9:20. Обратно шла в 12:30 – сквозняк. На Станицу в это время проходили тоже сквозняком, люди есть, но очередей нет».

О дневной ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.

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