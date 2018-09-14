«Врио главы ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» об освобождении от должности «начальника управления внутренней и внешней политики администрации главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, который после ликвидации Александра Захарченко был также назначен «врио главы ДНР». Об этом сегодня, 14 сентября, сообщают в соцсетях.

«Освободить от занимаемой должности начальника управления внутренней и внешней политики администрации главы Донецкой народной республики Трапезникова Дмитрия Викторовича», – говорится в «указе».

Напомним, что 7 сентября в «ДНР» заявили о назначении «временно исполняющего обязанности главы республики» – им стал «председатель парламента» Денис Пушилин, сменивший назначенного «и. о. главы ДНР» после смерти Александра Захарченко Дмитрия Трапезникова.

Ранее сообщалось, что российские кураторы приняли решение по поводу судьбы «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева («Ташкент»), а также «врио экс-главы ДНР» Дмитрия Трапезникова.